Francisco Barbosa joga na equipa de sub-10 do Nacional da Madeira e mostra querer seguir os passos do maior jogador da formação do clube madeirense, Cristiano Ronaldo, como se vê nos dribles e na capacidade de remate. Francisco é um dos destaques do, uma plataforma onde os pais podem mostrar ao mundo as habilidades dos seus craques.