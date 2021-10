O momento arrepiante da homenagem a Diego Maradona na Bombonera

A carregar o vídeo ...

Diego Maradona faria ontem 61 anos e, para assinalar o dia especial, o futebol argentino fez uma série de homenagens a El Pibe. As celebrações chegaram ao estádio mais especial da carreira do craque argentino que morreu em novembro do ano passado: La Bombonera. No duelo entre Boca Juniors e Gimnasia, o jogo parou aos 10 minutos para que D10S fosse aplaudido. Com rostos emocionados, principalmente o da filha do craque, foram passados em vídeo os melhores momentos de Maradona com a camisola da equipa argentina, foi entoado o nome do jogador e foram lançados balões azuis e amarelos para o céu. Incrível e arrepiante! [Créditos: Twitter/Futebol Sul-americano]