O momento da alegada agressão do árbitro ao avançado do Malveira no jogo com o Sacavenense

O jogo entre Sacavenense e Malveira, no domingo, ficou marcado por expulsões, invasão de campo e uma enorme polémica com o apito final do árbitro . Mas o duelo da 1ª Divisão da AF Lisboa continua a dar que falar e agora o presidente do clube da Malveira, Nélson Picarete, garante que o avançado Edney Ribeiro foi agredido pelo árbitro Silvino Gonçalves com uma cotovelada nos momentos que pode ver no vídeo acima.