Carlos Alcaraz desistiu do Open do Rio de Janeiro depois de ter torçido o pé direito no jogo de estreia frente a Thiago Monteiro. O tenista espanhol ainda recebeu assistência médica, voltou ao 'court', mas não conseguiu continuar e acabou mesmo por abandonar a competição (Vídeo: beIn SPORTS/X).