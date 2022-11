A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, marca esta sexta-feira presença na 40.ª edição do jantar/gala Rugidos de Leão, que se realiza na Quinta do Paul, em Leiria. Frederico Varandas, presidente do Sporting, notou a chegada de Dolores Aveiro e fez questão de cumprimentá-la pessoalmente.