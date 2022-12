O momento da chegada de Pinto da Costa ao jantar de Natal da comissão de recandidatura

A carregar o vídeo ...

Decorre esta quinta-feira, na Quinta da Igreja, em Fânzeres, o jantar de Natal da comissão de recandidatura de Pinto da Costa. O presidente portista foi recebido com aplausos a compasso enquanto tocava o hino do clube. Entre as 170 pessoas presentes no jantar, de salientar as presenças de Alexandre Pinto da Costa, filho do líder portista, e de Fernando Madureira, responsável pela claque Super Dragões. [Vídeo: Direitos Reservados Record]