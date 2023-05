A celebração efusiva e a expulsão de Sérgio Conceição após o grande golo de Otávio

Ânimos exaltados após o golo de Otávio nos últimos minutos do prolongamento do FC Porto-Famalicão, que colocou os dragões em vantagem na eliminatória. Após o golo do médio, Sérgio Conceição festejou de forma efusiva e o banco do Famalicão não gostou. Na sequência das palavras entre elementos das duas equipas, Manuel Mota acabou por mostrar o cartão vermelho ao treinador do FC Porto, que já não assistiu aos minutos finais no banco.