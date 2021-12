A carregar o vídeo ...

A Real Sociedad afastou esta quarta-feira o Zamora da Taça do Rei, mas no final houve um momento que terá servido de pequena consolação aos jogadores da formação do terceiro escalão. Imanol Alguacil, técnico da Real Sociedad, decidiu ir ao banco rival e deixou rasgados elogios aos jogadores da formação derrotada, num gesto que está a encantar Espanha.