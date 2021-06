O momento de frustração de Ronaldo após derrota com a Bélgica: CR7 pontapeou braçadeira de capitão

A carregar o vídeo ...

No momento em que o árbitro apitou para o final do jogo com a Bélgica, Cristiano Ronaldo, tal como outros jogadores de Portugal, agachou-se no relvado, naquela que foi a primeira reação de desilusão pela eliminação nos oitavos-de-final. O capitão levantou-se e foi cumprimentado por Courtois, o único guarda-redes a quem não conseguiu marcar golos neste Euro’2020. Depois, seguiu-se Lukaku. Entre mais um ou outro cumprimento aos jogadores adversários, CR7 dirigiu-se para a linha lateral, em passo ligeiro e com todos os movimentos a serem acompanhados, como é habitual, por um câmara da transmissão televisiva. Pouco depois de sair de campo, foi abordado por Kevin De Bruyne com um aperto de mão, ao qual correspondeu, e dirigiu-se de imediato para o túnel de acesso aos balneários. A caminho, atirou a braçadeira de capitão ao chão e deu-lhe um pontapé [Vídeo Youtube]