Jürgen Klopp é conhecido pela forma entusiasta como vive os encontros e este domingo não foi diferente. Diante do WBA, o alemão viu o Liverpool tropeçar e entre a insatisfação para com os seus pupilos houve também momentos de fúria para com a equipa de arbitragem. Como este, que lhe valeu o cartão amarelo e que fez furor nas redes sociais...