O momento em que adeptos do Boavista confrontaram Ricardo Costa

Cerca de uma dezena de adeptos do Boavista foram esta quinta-feira mostrar o seu desagrado pela atual posição do clube na Liga NOS. Descontentes com o desempenho dos jogadores e da equipa, estes adeptos decidiram apertar com Ricardo Costa, ele que até ao início desta tarde era o diretor desportivo do Boavista, tendo anunciado a sua demissão, ao mesmo tempo que garantia ter sido alvo de agressões . "Não honras este clube, não fazes nada por este clube, não mereces estar neste clube", atiraram os adeptos neste vídeo.