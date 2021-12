A carregar o vídeo ...

O internacional português Adrien Silva doou dois computadores a duas jovens refugiadas afegãs em Génova, que chegaram a Itália em agosto último graças aos corredores humanitários. As duas raparigas são as irmãs de Rahila Saya, uma jornalista e ativista afegã de 21 anos, que chegou àquele país a 25 de agosto, após o estabelecimento do governo talibã no seu país. [Vídeo: Instagram]