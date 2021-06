A carregar o vídeo ...

Para lá de ter oferecido relógios a todos os funcionários do Man. City - foram cerca de 60, cada um avaliado entre 1500 a 2000 euros -, Kun Agüero deixou ainda uma prenda muito especial, ao decidir sortear entre todos o seu Range Rover Evoque, um carro que custa cerca de 100 mil euros. O sortudo foi um dos roupeiros do clube, que esta quinta-feira já colocou as mãos na máquina...