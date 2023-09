O momento em que Amorim confirmou as titularidades de Adán e Coates frente ao Sturm Graz

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim confirmou três dos onze jogadores que farão parte da equipa titular do Sporting para a estreia na fase de grupos da Liga Europa, frente ao Sturm Graz. Sem querer abrir o jogo ao adversário, o treinador dos leões acabou por 'descuidar-se' e revelar, depois de Daniel Bragança, as titularidades de Adán na baliza e de Coates no centro da defesa. No final, sorriu.