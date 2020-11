O momento em que árbitro holandês 'puxou as orelhas' a Messi na Champions do ano passado

A carregar o vídeo ...

O embate entre Barcelona e Liverpool, a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões da edição 2018/19, foi uma das eliminatórias mais emocionantes da história recente da prova. Esta quinta-feira, a UEFA revelou, através do trailer oficial da série documental "Man in the Middle", um 'bate-boca' entre o árbitro holandês Bjorn Kuipers e Lionel Messi na 1.ª mão da eliminatória, onde o juiz da partida afirmava que o argentino tentava 'gastar' tempo útil de jogo numa altura em que os catalães estavam na frente do marcador. [Imagens: UEFA TV]