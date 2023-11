O momento em que dezenas de fãs 'escaparam à morte' em prova do campeonato britânico de camiões

A carregar o vídeo ...

Dezenas de fãs do campeonato britânico de camiões escaparam no último domingo à morte após um arrepiante acidente entre dois veículos. O momento foi captado desde as bancadas que estavam de frente para o incidente mas também por alguns dos fãs que viveram de perto toda esta experiência horrível. Esta compilação de três vídeos sobre o momento relatam essas as duas realidades distintas.