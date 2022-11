O momento em que Félix da Costa subiu ao pódio no Bahrain para celebrar título mundial em LMP2

A carregar o vídeo ...

O português António Félix da Costa conquistou este sábado, juntamente com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens, companheiros de equipa na Jota Sports, o título mundial de resistência na categoria de LMP2. O piloto natural de Cascais subiu ao pódio no Bahrain, última corrida do mundial, para celebrar o título e mostrou toda a festa através das redes sociais.