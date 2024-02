A carregar o vídeo ...

Fernando Madureira deixou o Tribunal de Instrução Criminal do Porto por volta das 17h30 e, assim, ainda não será hoje que prestará declarações no âmbito da Operação Pretoriano. O líder dos Super Dragões regressou à prisão de Santo Tirso e, à saída do TIC, ouviram-se novamente gritos de apoio a Macaco.