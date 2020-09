A carregar o vídeo ...

Darwin Núñez já é jogador do Benfica. O emblema português chegou, esta sexta-feira, a acordo com o Almería para a transferência do jogador que já é o reforço mais caro da história do futebol português. Veja o momento em que o avançado uruguaio assinou pelo clube da Luz. [Vídeo: Almería]