A carregar o vídeo ...

Filippo Ganna entrou este sábado para a história, ao fixar um novo recorde do Mundo da hora na pista. O italiano, de 26 anos, registou 56.792 quilómetros no evento realizado na Suíça, superando por 1244 metros a anterior marca, desde agosto na posse do seu colega de equipa Dan Bigham.