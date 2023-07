A carregar o vídeo ...

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, já regressou a Portugal sem Gyökeres que continua de férias no seu país. O líder leonino, acompanhado pelo diretor desportivo Hugo Viana, voltou hoje a Lisboa ainda sem o desejado reforço após mais uma ronda negocial com os agentes do jogador em Inglaterra e foi apanhado pela CMTV no aeroporto da capital.