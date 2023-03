O momento em que 'IShowSpeed' ladrou (literalmente) para João Félix

A carregar o vídeo ...

Já depois de ter estado com Nani, Jéssica Silva e outras internacionais portuguesas da Seleção feminina de futebol e também com Rafael Leão, o YouTuber norte-americano 'IShowSpeed' conheceu pessoalmente João Félix. O avançado português do Chelsea estava a jantar com alguns dos seus amigos mais próximos quando 'IShowSpeed' o encontrou e o que se sucedeu foi... único. João Félix pregou uma partida ao norte-americano, que reagiu... bem ao seu estilo.