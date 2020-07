A carregar o vídeo ...

A viver os últimos dias em solo brasileiro antes de regressar ao nosso país, Jorge Jesus esteve na noite desta sexta-feira à mesa com Marcos Braz, vicepresidente do Flamengo. À saída do restaurante, num hotel próximo à praia na Barra da Tijuca, o técnico não prestou quaisquer declarações, deixando o espaço a todo o gás numa viatura privada.