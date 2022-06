O momento em que José de Sousa e Vítor Jerónimo asseguraram a 2.ª ronda do Mundial de dardos

A carregar o vídeo ...

A dupla portuguesa composta por José de Sousa e Vítor Jerónimo apurou-se esta sexta-feira para a segunda eliminatória do World Cup of Darts 2022, que decorre em Frankfurt, após eliminar a Itália com um triunfo por 5-3. O momento em que a dupla lusa assegurou a passagem à próxima fase da competição foi partilhada pelos canais oficiais do PDC Darts.