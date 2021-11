A carregar o vídeo ...

Nikita Mazepin foi expulso de um bar na Cidade do México, tendo sido filmado a discutir com os seguranças do espaço noturno. O incidente aconteceu já depois do Grande Prémio daquele país sul-americano no último fim de semana. O motivo que levou o piloto da Haas a ser convidado a sair ainda é desconhecido. Veja o momento. [Vídeo: Twitter]