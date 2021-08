O momento em que Messi recebe um lenço de papel vindo da... Índia

A carregar o vídeo ...

Chama-se 'TheTimingWizard' (a sua conta no Instagram é precisamente thetimingwizard) e é um verdadeiro fenómeno nas redes sociais pela forma como aproveita momentos (uns mais icónicos do que outros) para lhes dar um toque especial. As referências ao futebol são várias na sua página e uma delas, por exemplo, foi a propósito de Cristiano Ronaldo e a Coca Cola . A mais recente aproveita as lágrimas de Leo Messi aquando da apresentação no Barcelona e é hilariante, como praticamente todos os vídeos que este indiano faz. Se não viu as suas outras produções, aconselhamos vivamente que o faça!