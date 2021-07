A carregar o vídeo ...

Há momentos que ficam para a vida e este, vivido por Neemias Queta, será um deles. Esta madrugada, o basquetebolista de 22 anos tornou-se no primeiro português a ser escolhido no draft da NBA (no caso pelos Sacramento Kings) e a forma como reagiu à 'chamada' durante a cerimónia diz tudo.