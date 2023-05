O momento em que adepto da Ovarense agride o guarda-redes do União de Lamas ao pontapé

A carregar o vídeo ...

A receção do Ovarense ao União de Lamas, referente à 13ª jornada da fase de apuramento de campeão da 1ª divisão da AF Aveiro, foi suspenso ao minuto 42 devido a uma agressão de um adepto da equipa da casa ao guarda-redes Nuno Dias, do União de Lamas, que levou um pontapé no abdómen já depois de ter sido atingido por um caixote do lixo pelas claques da Ovarense e foi transportado para o hospital com um traumatismo crânio-encefálico ligeiro.