O momento em que o Brasil foi tetracampeão mundial diante da Itália

Brasil e Itália encontraram-se na final do Mundial de 1994. Ambas as seleções percorriam o sonho de alcançar o tão desejado troféu pela quarta vez na história dos países, mas só uma podia realmente concretizar esse desejo. Essa seleção foi o Brasil. Recorde o momento em que os canarinhos tornam-se tetracampeões mundiais de seleções, num jogo que teve lugar no Rose Bowl in Pasadena, nos arredores de Los Angeles, nos EUA. [Vídeo: Omnisport]