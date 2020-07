A carregar o vídeo ...

Minutos após a derrota () na visita ao reduto do FC Porto, o Belenenses SAD justificou a ausência de guarda-redes no banco de suplentes da equipa. André Moreira, segundo guarda-redes da equipa,, pois dividiu quarto com o jogador infetado no estágio para este encontro. [Vídeo: Sport TV]