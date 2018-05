O momento em que o Parma soube do regresso à Serie A

O Parma celebrou esta sexta-feira o regresso à Serie A, mas teve de sofrer a bom sofrer para o festejar. Isto porque, para tal, a histórica equipa teve de esperar por um deslize do Frosinone, depois de ter cumprido a sua missão ao bater o Spezia. Com missão cumprida e com o jogo do adversário direto por terminar, os jogadores do Parma ficaram à espera no centro do relvado pela notícia que há muito esperavam. E, como seria de esperar, a festa foi rija...