A Seleção Nacional foi este domingo relegada para os 'playoffs' de apuramento para o Mundial'2022, ao perder por 2-1 na receção à Sérvia, que se qualificou, no último jogo do Grupo A europeu de apuramento. Já com as bancadas do Estádio da Luz quase despidas, Dragan Stojkovic dirigiu-se aos adeptos da Sérvia para lhes agredecer o apoio [Vídeo: Record]