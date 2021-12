A carregar o vídeo ...

Thomas Frank falava à imprensa na antevisão ao duelo com o Southampton, quando o seu assessor se aproximou para lhe dizer que havia mais quatro casos de Covid-19 no plantel. A reação do técnico do Brentford diz tudo... Frank, refira-se, nesta mesma conferência de imprensa reclamou o adiamento da ronda por causa dos surtos que estão a aparecer nos clubes.