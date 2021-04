O momento em que o youtuber Jake Paul fez um KO a ex-lutador do UFC

A carregar o vídeo ...

Quando há vários meses foi anunciado o combate entre o youtuber Jake Paul e o lutador Ben Askren, o universo das artes marciais rapidamente gozou com o primeiro, por considerar que este não teria hipóteses perante um antigo lutador do UFC que já tinha sido campeão de meio-médio tanto no ONE Championship e o Bellator. Provavelmente as piadas terão terminado esta madrugada, já que Jake Paul mostrou que afinal até pode ter futuro nesta área, já que deu conta do seu oponente logo no primeiro assalto, com um golpe de direita que deixou Askren claramente 'abananado'.