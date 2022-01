A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Rio Ave protagonizaram, este sábado, um momento de união com a equipa , quando 'invadiram' o treino dos vila-condenses para entoar vários cânticos de apoio em véspera do dérbi da Liga Sabseg frente ao Varzim (este domingo, pelas 12H45). (Vídeo: Facebook/Rio Ave)