Após do final da partida, os jogadores e equipa técnica do FC Porto dirigiram-se à tribuna para levantar o troféu da Taça de Portugal. A equipa de reportagem de Record presente no Jamor apanhou o momento em que os atletas foram saudados pelos adeptos à medida que subiam as escadas. Posteriormente, o capitão Pepe trouxe a Taça nas mãos.