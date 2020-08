O momento em que pedes assistência médica e chega-te uma das naves mais famosas do Star Wars

A carregar o vídeo ...

Existem fãs para tudo. À passagem do minuto 74 foi necessária a entrada do veículo de assistência médica, durante o encontro entre o Tijuana e o Tigres, a contar para o Apertura (México), foi necessária a entrada do veículo de assistência médica. Para surpresa dos espetadores, no topo do veículo vinha... uma mini Millenium Falcon, umas das naves mais famosas da saga Star Wars. [Vídeo: Twitter]