A carregar o vídeo ...

Não começou da forma desejada a pré-temporada para Porro. Depois de ter sido poupado no encontro da véspera, diante do Portimonense, o espanhol foi lançado de início por Rúben Amorim frente ao Belenenses SAD, mas a sua presença em campo durou apenas cinco minutos. O lateral acabou por sair lesionado da partida, depois de um lance com Nilton, no qual torceu o pé esquerdo.