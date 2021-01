O Sporting acabou a final da Allianz CUP com menos um elemento, na sequência da expulsão de Pote, já nos descontos. Ao que tudo indica, o cartão vermelho ao goleador do leão terá sido por palavras. Refira-se que esta expulsão pode trazer problemas acrescidos ao leão, já que depois da próxima partida, diante do Boavista, há um dérbi com o Benfica...