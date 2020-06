O momento em que Raúl Silva deixou o Sp. Braga reduzido a dez jogadores

Raúl Silva, defesa-central brasileiro do Sp. Braga, foi aos 64 minutos do encontro diante do Santa Clara, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, expulso após falta na grande área bracarense sobre Thiago Santana, que resultou em penálti para o conjunto açoriano. O lance não deixou dúvidas ao árbitro Artur Soares Dias, que admoestou o jogador dos minhotos com o segundo cartão amarelo na partida. [Vídeo: VSports]