A carregar o vídeo ...

Depois do violento acidente sofrido no último domingo, no Grande Prémio do Bahrein, Romain Grosjean regressou esta quinta-feira ao paddock do circuito de Sakhir e foi muito aplaudido. O piloto francês da Haas recupera de queimaduras em ambas as mãos e também na perna esquerda e falha a corrida do fim-de-semana, penúltima prova da época, também no Bahrein.[Vídeo: Twitter Fórmula 1]