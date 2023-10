O momento em que Rúben Dias chamou Gündogan ao palco para receber o prémio pelo... Man. City

A carregar o vídeo ...

O Manchester City foi ontem (segunda-feira) distinguido o clube do ano no masculino devido ao número de atletas masculinos nomeados para as categorias dos prémios da Bola de Ouro. No momento em que os jogadores dos citizens se levantavam para se dirigir ao palco, Rúben Dias, que se encontrava sentado ao lado do ex-companheiro Gündogan, convidou o alemão que hoje joga no Barcelona a juntar-se ao grupo. O médio sorriu...