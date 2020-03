O líder do PSD, Rui Rio, abandonou o debate quinzenal em forma de protesto para com a própria bancada do PSD. A decisão de Rio surgiu depois de o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ter lembrado, em resposta a Ricardo Batista Leite, que, segundo as decisões do hemiciclo, deviam estar apenas 18 deputados do PSD no Parlamento, mas que estavam 36.