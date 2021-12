A carregar o vídeo ...

Stephen Curry tornou-se esta madrugada no jogador com mais triplos na história da NBA. O base dos Golden State Warriors atingiu os 2974, ultrapassando Ray Allen, o anterior líder. O momento ocorreu diante dos New York Knicks, no Madison Square Garden, e motivou mesmo a interrupção da partida, para o aplauso geral ao melhor atirador de sempre. E com Ray Allen presente.