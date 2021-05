O momento em que treinador e jogador dos Pacers se pegam em pleno jogo

A carregar o vídeo ...

Os Indiana Pacers castigaram o treinador adjunto Greg Foster e o base georgiano Goga Bitadze, na sequência de um desentendimento entre ambos na derrota (104-93) com os Sacramento Kings. No 3.º período do jogo, num desconto de tempo, o técnico gritou com o atleta de 21 anos quando este ia em direção ao banco, por ter permitido um ressalto ao adversário, momento que levou outros jogadores e técnicos a intervir para tentar serenar os ânimos. O treinador foi suspenso por um jogo (já cumprido esta madrugada, no triunfo por 133-126 sobre os Atlanta Hawks), enquanto que o jogador recebeu uma multa. [Vídeo: Twitter]