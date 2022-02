O momento em que um adepto do Leicester agrediu os jogadores do Nottingham Forest no relvado

A carregar o vídeo ...

Inacreditável. Um adepto do Leicester City invadiu o campo e agrediu jogadores do Nottingham Forest no momento em que a formação da casa festejava o terceiro golo no encontro (acabaria por vencer por 4-1). As forças de segurança do estádio entraram em ação e retiraram o indivíduo do relvado. Momentos depois, os foxes comunicaram que o mesmo indivíduo será banido de ver os jogos, tanto fora como em casa, da equipa.