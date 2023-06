O momento em que Veron se lesionou num jogo de 2x2 durante as férias no Brasil

A carregar o vídeo ...

As férias de Gabriel Veron não estão a correr da forma que o brasileiro certamente quereria. O extremo do FC Porto lesionou-se na noite de ontem [terça-feira] num torneio de 2vs2 que participou no Brasil. O jogador dos azuis-e-brancos agarrou-se à virilha da perna esquerda após uma disputa de bola com um adversário e o jogo deu-se prontamente por terminado. O vídeo, publicado na página 'VemPraEmboscada', conta com relato e tudo!