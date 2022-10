O momento em que Verstappen soube que era bicampeão mundial de Fórmula 1

A carregar o vídeo ...

Max Verstappen foi coroado este domingo o novo campeão mundial de Fórmula 1, revalidando o título conquistado no último ano em Abu Dhabi. O piloto holandês venceu a corrida do GP do Japão, mas não esperava ser já coroado campeão algo que acabou por acontecer após uma punição que atirou Leclerc (Ferrari) para o 3.º lugar, atrás de Pérez (Red Bull). Verstappen teve conhecimento do seu triunfo já na 'flash' após o final da corrida. [Vídeo: Fórmula 1]