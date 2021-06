A carregar o vídeo ...

É daqueles vídeos que falam por si e que nem precisam de grande descrição... Este sábado, depois do drama vivido em torno de Christian Eriksen, os jogadores da Finlândia aplaudiram os seus adversários quando estes reentraram no relvado do Parken para se apresentarem para o recomeço do jogo. Impressionante e emocionante...