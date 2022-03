A carregar o vídeo ...

Felix Afena-Gyan é um miúdo lançado por Mourinho esta época na Roma e pelo qual o técnico tem uma estima particular, como já assumiu. Já este mês, 'Mou' atirou o avançado para a equipa de reservas após uma noitada e esta quarta-feira surgiu um vídeo onde o português aparece a 'espiar' o que fazia o jovem futebolista ganês no telemóvel. Mourinho acabou por sorrir com a situação.